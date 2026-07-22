Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +26 градусов в Подмосковье 22 июля

В среду жителей Москвы и Подмосковья ожидает переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

Днем в столице воздух прогреется до +24…+26 градусов. В ночные часы температура понизится до +13 градусов.

В Московской области дневные показатели составят от +21 до +26 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +12.

По данным синоптиков, в течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Во время грозы его порывы местами могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить наказание за онлайн-посягательства на детей.