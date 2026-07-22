Столичный регион оказался лидером по выдаче автокредитов

Рынок автокредитования показывает неоднозначную динамику. В июне Москва и Подмосковье сохранили лидерство по числу займов, хотя в столице зафиксирован заметный спад. Данные ТАСС предоставили в Национальном бюро кредитных историй.

Столичный регион традиционно возглавил рейтинг. В Москве банки выдали 6,86 тысячи автокредитов, в Московской области — 6,32 тысячи.

В целом по стране за месяц оформлено 100,2 тысячи займов на машины. Это на 3% меньше майского показателя, но сразу на 12,7% больше, чем годом ранее. Контраст особенно заметен при взгляде на 2024 год — тогда в июне выдали 150 тысяч кредитов, в полтора раза больше нынешнего.

Среди других регионов-лидеров — Татарстан (4,83 тысячи), Санкт-Петербург (4,55 тысячи) и Башкортостан (3,93 тысячи). Петербург, кстати, тоже ушел в минус — минус 7,1% за месяц. Сильнее всего выдачи просели в Ульяновской области (минус 11,9%) и Ставропольском крае (минус 8,7%).

Зато есть регионы-оптимисты. Вологодская область прибавила 7%, Тюменская с автономными округами — 6,8%, Удмуртия — 6,5%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет скромные цифры просто: дорогие кредиты и выросшие цены на авто отбивают у людей желание брать займы. Банки тоже не рискуют — планка по качеству кредитной истории остается высокой, одобряют далеко не всех.

До этого сообщалось, что утильсбор должны пересчитывать автоматически, без ручного режима.