Дроны ВСУ атаковали Невинномысск: загорелся склад, есть пострадавшие

Ночная атака дронов не обошла стороной Ставрополье. Губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о пожаре и пострадавших на окраине Невинномысска.

Целью вражеских беспилотников стал складской комплекс в промышленной зоне города. После попадания там вспыхнул серьезный пожар. На место немедленно выехали пожарные расчеты и оперативные службы, которые сейчас борются с огнем.

По первым докладам, без раненых не обошлось. Владимиров уточнил, что помощь медиков потребовалась двоим пострадавшим. Врачи уже оказывают им все необходимое.

Атака началась еще глубокой ночью. Силы ПВО сработали оперативно — к половине четвертого утра военные отчитались о нескольких сбитых целях. Однако губернатор предупредил: режим опасности по краю сохраняется, расслабляться рано.