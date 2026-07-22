Вашингтон ясно обозначил желание видеть Владимира Путина за столом «Большой двадцатки» в Майами. Детали закулисных сигналов в интервью ТАСС раскрыл посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Встреча лидеров G20 запланирована на 14–15 декабря во Флориде. По словам дипломата, американская сторона не ограничивается дежурными репликами. Президент Дональд Трамп уже несколько раз публично заявлял, что участие главы российского государства было бы продуктивным. Такую же мысль на рабочем уровне транслирует и команда шерпы США.

Бердыев объяснил настойчивость Вашингтона просто: саммит — это площадка для прямого диалога по самым острым международным кризисам, и без России разговор будет неполным. Это чисто практический расчет, а не просто жест вежливости.

Однако в Москве пока не спешат подтверждать уровень представительства. Решение еще не принято. Посол напомнил старый принцип, которого придерживался легендарный советский министр Андрей Громыко: любые переговоры на высшем уровне имеют смысл только при тщательной подготовке и понимании конкретного результата. Именно этот подход и применят к декабрьскому саммиту.

Ранее шерпа России в G20 Денис Агафонов также говорил, что окончательное решение по участию Путина сформируется ближе к дате встречи. На него повлияют программа мероприятия, позиция хозяев и общая атмосфера подготовки.

До этого стало известно, что президент назвал хорошим показатель вложений в экономику Еврейской автономии.