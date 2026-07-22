Минцифры предложило усилить защиту детей от интернет-преступлений

Министерство цифрового развития России подготовило проект доктрины по противодействию преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, предусматривающий усиление правовых механизмов защиты несовершеннолетних от преступлений, совершаемых через интернет, пишет РИА Новости .

Документ разработан совместно с рядом профильных ведомств и опубликован для общественного обсуждения. В числе предлагаемых мер — совершенствование уголовно-правовых инструментов в отношении лиц, совершающих посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей с использованием сети Интернет и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Кроме того, проект предусматривает возможность создания специального реестра граждан, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также в документе говорится о рассмотрении дополнительных механизмов контроля за такими лицами, включая применение современных технических средств наблюдения и мониторинга.

По замыслу разработчиков, реализация предложенных мер должна повысить эффективность правоохранительной деятельности и усилить защиту детей в цифровом пространстве.

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