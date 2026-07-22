Психиатр объяснил, может ли кофе вызывать зависимость

Кофе способен формировать психологическую зависимость, особенно у людей с повышенной тревожностью. Об этом « Газете.Ru » сообщил ассистент кафедры неврологии и психиатрии Новгородского государственного университета, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев.

По словам специалиста, основой любой зависимости являются изменения в работе так называемой системы вознаграждения мозга. Важную роль в этом процессе играет дофамин, который закрепляет связь между определенным действием и чувством удовольствия. Эксперт отметил, что подобный механизм может формироваться не только при употреблении психоактивных веществ, но и при привычке пить кофе, бесконечно листать ленту новостей или совершать импульсивные покупки.

Алексеев пояснил, что развитие зависимости проходит несколько этапов. Сначала мозг запоминает источник положительных эмоций, затем привычка постепенно закрепляется. При этом в случае кофеина процесс, как правило, не выходит за рамки начальной стадии и не приводит к тяжелым необратимым последствиям.

Специалист также обратил внимание, что у некоторых людей существует генетическая предрасположенность к формированию зависимого поведения. Особенно восприимчивыми к подобным привычкам могут быть люди с повышенной тревожностью, которые стремятся быстро снизить внутреннее напряжение.

При этом врач подчеркнул, что полностью отказываться от кофе большинству людей не требуется. Он рекомендовал ориентироваться на индивидуальную переносимость напитка. Если после кофе появляются учащенное сердцебиение, тревога или дискомфорт, стоит уменьшить объем потребления. Кроме того, специалист советует не пить кофе натощак и избегать его употребления во второй половине дня. Если же привычка начинает негативно отражаться на самочувствии или качестве жизни, врач рекомендует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.

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