Президент назвал хорошим показатель вложений в экономику Еврейской автономии

Владимир Путин позитивно оценил экономические успехи Еврейской автономной области. На встрече в Кремле губернатор Мария Костюк отчиталась о рекордном росте инвестиций, и президент назвал такие цифры достойными. Об этом пишет РИА Новости .

Разговор состоялся во вторник в рабочем кабинете главы государства. Костюк доложила, что объем вложений в основной капитал региона подскочил сразу на 35%. Путин не скрыл одобрения, коротко заметив: «Хороший показатель».

Президента заинтересовало, что именно стало драйвером такого рывка. Губернатор объяснила: ставку сделали на выгодное географическое положение. В регионе решили превратить логистику в главный экономический мотор, и эта стратегия сработала.

Теперь область наращивает транзитный потенциал, привлекая инвесторов удобными маршрутами и транспортной инфраструктурой. Именно это, по словам Костюк, обеспечило столь заметный подъем.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты.