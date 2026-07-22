В РФС опровергли информацию о возможном бане всех российских клубов

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал информацию о том, что всем российским клубам грозит трансферный бан и заморозка составов в их нынешнем виде.

Трансферный бан от ФИФА уже получил грозненский «Ахмат». Инсайдер Иван Карпов предположил, что эта участь может ожидать все без исключения российские клубы, так как они не могут открыть счета в Европе для осуществления солидарных выплат.

Дьяков указал, что утверждение о том, что российским клубам обязательно иметь счета в Европе, является заблуждением. Он отметил, что есть примеры успешного проведения транзакций через клиринговый центр ФИФА.

Кроме того, не может быть никакого массового бана. Трансферные запреты в ФИФА принимаются точечно, по каждому отдельному клубу проводится проверка.

«Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет», — сказал Дьяков.

Российская премьер-лига стартует 24 июля. В Первой лиге прошли уже два тура чемпионата. Ранее букмекеры дали прогноз по тройке призеров в РПЛ.