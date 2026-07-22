Краснодар проснулся от сирен: мэр объявил об атаке дронов на город

Ранним утром среды Краснодар оказался под ударом вражеских беспилотников. Мэр города Евгений Наумов объявил об экстренной ситуации в своем телеграм-канале и призвал людей немедленно укрыться.

Градоначальник сообщил, что над кубанской столицей запущена сирена «Внимание всем». В небе работает система противовоздушной обороны, отражая налет дронов. Наумов попросил всех, кто находится в городе, соблюдать спокойствие, но действовать быстро — перейти в укрытия и не оставаться на открытой местности.

Параллельно ограничения коснулись и воздушной гавани. Росавиация еще в три часа ночи по московскому времени ввела дополнительные запреты на взлет и посадку в аэропорту Краснодара. В ведомстве подчеркнули, что такие меры продиктованы исключительно заботой о безопасности пассажиров. Стоит помнить, что регулярные рейсы аэропорт обычно выполняет с девяти утра до одиннадцати вечера.

До этого сообщалось, что в Севастополе отражают массированную атаку БПЛА.