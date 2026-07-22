В Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты

В России следует рассмотреть возможность государственного субсидирования стоимости наиболее востребованных продуктов питания, чтобы обеспечить стабильные цены для покупателей. Такое мнение ТАСС выразил депутат Государственной думы Юрий Григорьев.

По мнению парламентария, государство могло бы определить перечень из 10–15 социально значимых продуктов, включая сахар, гречневую крупу, муку, молоко и яйца, и предоставлять торговым сетям субсидии при условии сохранения фиксированных цен на эти товары.

Депутат считает, что подобный механизм позволит сдерживать стоимость продуктов первой необходимости и повысит их доступность для населения.

Григорьев также обратил внимание, что в отдельных российских регионах уже действует практика поддержки хлебопекарных предприятий. Благодаря бюджетным субсидиям производителям удается удерживать цены на некоторые виды хлеба на стабильном уровне.

По мнению депутата, такой опыт показал свою эффективность и может быть распространен на федеральный уровень, особенно в условиях сохраняющейся необходимости поддерживать ценовую доступность социально значимых продуктов.

Ранее сообщалось, что Россия — лидер пивоварения в Европе.