«Айлендерс» предложили нападающему Цыплакову минимальный контракт: в чем хитрость самого русского клуба НХЛ

Почему дело дошло до арбитража

26-летний Максим Цыплаков неплохо провел дебютный сезон за «Айлендерс», набрав в 77 матчах 35 (10+25) очков. По его окончании он стал ограниченно свободным агентом. «Айлендерс» сделали ему квалификационное предложение в размере около $900 тыс. Это явно заниженная сумма, поэтому Цыплаков ожидаемо подал на арбитраж.

Это стандартная процедура, и арбитраж вовсе не означает, что у игрока и клуба возник конфликт. «Айлендерс» и Цыплаков могут договориться и до 29 июля, избежав арбитража. Просто сделав квалификационное предложение, «Айлы» на некоторое время защитили игрока от офферов со стороны других клубов.

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

Если же стороны все-таки не договорятся, то Цыплаков получит новый контракт по арбитражу — предположительно в районе $2 млн за год и сроком на два года — и останется в «Айлендерс».

Зачем Цыплаков нужен «Айлендерс»

«Островитянам» очень нужен габаритный форвард, к тому же умеющий забивать. Пусть и не на лидерские роли. Силовой блок команды просел, а без Цыплакова станет еще более легковесным.

Дело в том, что распалась легендарная тройка «Айлендерс» — Мэтт Мартин, Кэйл Клаттербак, Кейси Сизикас. Они много лет играли вместе, устрашая соперников. Такое постоянство — практически исключение для нижних звеньев в НХЛ. Но год назад завершил карьеру Клаттербак, а летом об аналогичном решении объявил и Мартин.

Фото: [ Мэтт Мартин, Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак/ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

Портал DailyFaceOff определяет Цыплакова как раз в четвертое звено с Сизикасом и пришедшим из «Монреаль Канадиенс» Эмилем Хейнеманом. Это выглядит как попытка создать подобие легендарного силового звена. По крайней мере, габариты у краев подходящие: у Цыплакова — 190 см, 91 кг, у новичка-шведа — 188 см, 90 кг.

Перспективы «Айлендерс» в новом сезоне

Следить за «Айлендерс» в новом сезоне будет интересно уже хотя бы потому, что они становятся самой русской командой НХЛ. Вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, защитник Александр Романов, подписавший шикарный новый контракт (восемь лет, кэпхит $6,25 млн), нападающие Максим Цыплаков и дебютирующий в НХЛ лидер «Трактора» Максим Шабанов.

Фото: [ Илья Сорокин/ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

Цель очевидна — попадание в плей-офф. Тем более что в Столичном дивизионе очевидным фаворитом выглядят только «Каролина Харрикейнз». «Рейнджерс» затеяли перестройку, «Нью-Джерси Дэвилз» все никак не пройдут период взросления, а «Вашингтон Кэпиталз» после оверперформанса в прошлом сезоне могут притормозить.

Приход в «Айлендерс» Джонатана Друэна и Максима Шабанова добавят команде креатива — этого в прошлом сезоне не хватало, особенно на фоне травмы Мэттью Барзала.

Все остальное для борьбы за плей-офф у «Айлендерс» есть, а главным козырем остается сыгранная защита во главе с топ-вратарем Ильей Сорокиным.