Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах в Сербии
После поражения коалиции Вучича в Белграде начались массовые празднования
Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение возглавляемой им коалиции на досрочных парламентских выборах. По его оценке, оппозиционный «Студенческий список» может получить до 140 мест в скупщине. После заявления Вучича его противники вышли на улицы Белграда, где празднование победы сопровождалось погромом лагеря его сторонников. Об этом пишет РИА Новости.
Александр Вучич заявил, что коалиция «Объединенная Сербия» проиграла досрочные парламентские выборы. По оценке бывшего президента, оппозиционный «Студенческий список — студенты побеждают» получит от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как его сторонникам достанется около 105 мандатов. Другие политические силы, как утверждает Вучич, в скупщину не прошли.
Он признал результат голосования и пообещал не препятствовать своим конкурентам. При этом политик заявил, что за успехом оппозиции стоят так называемое глубинное государство США и силы из Евросоюза. Вучич также предположил, что новые власти Сербии уже в марте–апреле могут ввести санкции против России.
После заявления о поражении противники бывшего президента собрались в центре Белграда. По данным корреспондента РИА Новости, полиция и жандармерия в защитной экипировке покинули центр столицы под свист и оскорбительные выкрики молодежи. Затем собравшиеся повалили ограждение и разгромили пустующий лагерь сторонников Вучича, известный как «Чациленд». Несколько палаток подожгли. Позже участники акции переместились к зданию парламента, где скандировали лозунги, размахивали флагами и запускали фейерверки.
Досрочные выборы прошли в воскресенье. За 250 мест в парламенте боролись представители 19 политических сил. Главными соперниками стали коалиция Вучича и студенческое движение, возникшее на фоне протестов, которые продолжаются с ноября 2024 года. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где при обрушении навеса погибли 16 человек.
Решение о проведении внеочередных выборов Вучич объявил в конце 2025 года. В начале сентября он утвердил роспуск парламента, а правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост премьер-министра. В конце прошлого месяца Вучич покинул пост президента.
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