Вучич признал поражение своей коалиции на парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение возглавляемой им коалиции на досрочных парламентских выборах. По его оценке, оппозиционный «Студенческий список» может получить до 140 мест в скупщине. После заявления Вучича его противники вышли на улицы Белграда, где празднование победы сопровождалось погромом лагеря его сторонников. Об этом пишет РИА Новости .

Александр Вучич заявил, что коалиция «Объединенная Сербия» проиграла досрочные парламентские выборы. По оценке бывшего президента, оппозиционный «Студенческий список — студенты побеждают» получит от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как его сторонникам достанется около 105 мандатов. Другие политические силы, как утверждает Вучич, в скупщину не прошли.

Он признал результат голосования и пообещал не препятствовать своим конкурентам. При этом политик заявил, что за успехом оппозиции стоят так называемое глубинное государство США и силы из Евросоюза. Вучич также предположил, что новые власти Сербии уже в марте–апреле могут ввести санкции против России.

После заявления о поражении противники бывшего президента собрались в центре Белграда. По данным корреспондента РИА Новости, полиция и жандармерия в защитной экипировке покинули центр столицы под свист и оскорбительные выкрики молодежи. Затем собравшиеся повалили ограждение и разгромили пустующий лагерь сторонников Вучича, известный как «Чациленд». Несколько палаток подожгли. Позже участники акции переместились к зданию парламента, где скандировали лозунги, размахивали флагами и запускали фейерверки.

Досрочные выборы прошли в воскресенье. За 250 мест в парламенте боролись представители 19 политических сил. Главными соперниками стали коалиция Вучича и студенческое движение, возникшее на фоне протестов, которые продолжаются с ноября 2024 года. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где при обрушении навеса погибли 16 человек.

Решение о проведении внеочередных выборов Вучич объявил в конце 2025 года. В начале сентября он утвердил роспуск парламента, а правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула его на пост премьер-министра. В конце прошлого месяца Вучич покинул пост президента.

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