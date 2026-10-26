На железной дороге в Свердловской области произошло ЧП с грузовым поездом

В Свердловской области ночью 26 октября несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Движение на участке железной дороги временно остановили, к месту происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Свердловской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Инцидент случился в ночь на 26 октября на одном из участков Свердловской железной дороги. Из-за происшествия движение по железнодорожному участку пришлось приостановить. Информация опубликована в официальном канале СвЖД в мессенджере MAX.

По данным железнодорожников, авария произошла в 01:30 по местному времени на перегоне между путевыми постами Макарцево и Седельниково. Этот участок входит в двухпутную электрифицированную линию Решеты — Арамиль.

После схода вагонов возникло возгорание. Кроме того, происшествие затронуло соседний путь: был нарушен допустимый габарит, поэтому движение на участке временно остановили. О пострадавших не сообщается.

Для ликвидации последствий аварии привлекли пожарные и восстановительные поезда. Специалистам предстоит устранить последствия схода вагонов и восстановить нормальную работу железнодорожного участка.

В Свердловской железной дороге отдельно уточнили, что пассажирские поезда по этому участку не ходят. Таким образом, происшествие не затронуло движение пассажирских составов непосредственно на данном отрезке пути.

Причины схода вагонов пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в трех аэропортах Московского региона ограничили полеты.