Эксперт рассказал, как уменьшить нагрев смартфона во время игр

Снизить дополнительный нагрев смартфона во время продолжительных игровых сессий можно с помощью режима питания в обход аккумулятора. Об этом сообщает немецкое издание PC-Welt со ссылкой на автора Флориана Кастнера.

При обычной зарядке энергия одновременно расходуется на работу устройства и пополнение батареи. Специальная функция позволяет приостановить заряд аккумулятора и направить питание непосредственно на смартфон. Это уменьшает тепловыделение, связанное с зарядкой, однако не устраняет нагрев процессора и других компонентов под нагрузкой.

Кастнер также рекомендовал проверить приложения, работающие в фоновом режиме. Редко используемые программы можно ограничить в настройках энергопотребления, чтобы сократить частоту синхронизации данных.

При этом полностью отключать фоновую активность важных сервисов, включая мессенджеры, электронную почту и календарь, не стоит: это может привести к задержкам уведомлений.

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