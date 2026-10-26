Эксперт рассказал, как уменьшить нагрев смартфона во время игр

PC-Welt: специальный режим питания поможет уменьшить нагрев телефона

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Снизить дополнительный нагрев смартфона во время продолжительных игровых сессий можно с помощью режима питания в обход аккумулятора. Об этом сообщает немецкое издание PC-Welt со ссылкой на автора Флориана Кастнера.

При обычной зарядке энергия одновременно расходуется на работу устройства и пополнение батареи. Специальная функция позволяет приостановить заряд аккумулятора и направить питание непосредственно на смартфон. Это уменьшает тепловыделение, связанное с зарядкой, однако не устраняет нагрев процессора и других компонентов под нагрузкой.

Кастнер также рекомендовал проверить приложения, работающие в фоновом режиме. Редко используемые программы можно ограничить в настройках энергопотребления, чтобы сократить частоту синхронизации данных.

При этом полностью отключать фоновую активность важных сервисов, включая мессенджеры, электронную почту и календарь, не стоит: это может привести к задержкам уведомлений.

Ранее сообщалось, что россиянин четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика.

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