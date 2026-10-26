В Свердловской области загорелись семь цистерн после схода 20 вагонов

В Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн. Горящие вагоны отцепили от состава, а 54 цистерны и других вагона без возгорания отводят на безопасное расстояние. По предварительным данным, пострадавших нет.

На железнодорожном перегоне Решеты — Седельниково в Свердловской области произошла авария с грузовым поездом: с путей сошли 20 вагонов, семь цистерн загорелись. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации спасателей, горящие вагоны отцепили от остального состава в 04:47 по местному времени (02:47 мск). После этого специалисты приступили к буксировке вагонов, которые не загорелись, на безопасное расстояние. Всего планируется отвести 54 вагона.

Ранее в Свердловской железной дороге сообщили о сходе вагонов грузового состава с последующим возгоранием на участке Решеты — Арамиль. Из-за происшествия движение по железнодорожному участку приостановили.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Причины схода вагонов устанавливаются. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.