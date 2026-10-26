Рейсовый автобус вылетел в кювет в Новосибирской области

В Новосибирском районе рейсовый автобус съехал в кювет после того, как водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. За медицинской помощью обратились восемь человек. Обстоятельства аварии устанавливает полиция, пишет ТАСС .

Авария произошла в Новосибирском районе. Об инциденте сообщили в региональном управлении МВД России. По данным полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус оказался за пределами проезжей части.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают все детали аварии.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек. Информация о характере полученных ими травм и их состоянии пока не приводится. Количество пострадавших также уточняется.

В полиции продолжают проверку, по итогам которой предстоит установить причины и обстоятельства съезда автобуса в кювет. Дополнительные подробности происшествия пока не сообщаются.

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