На Сахалине фельдшер скорой помощи получил тяжелые травмы после нападения

В Поронайске на Сахалине во время вызова напали на медицинского брата скорой помощи. Мужчина получил тяжелые травмы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, которое сейчас рассматривает суд, сообщили в региональной инспекции труда. Об этом пишет АСТВ.ру .

В Сахалинской области завершили расследование тяжелого несчастного случая с сотрудником скорой медицинской помощи. Медбрат пострадал во время выполнения своих обязанностей: на него напали, когда он приехал на вызов.

Инцидент произошел прошлым летом в Поронайске. В результате нападения медицинский работник получил серьезные травмы. Обстоятельства случившегося изучила региональная Государственная инспекция труда.

Как уточнили в ведомстве, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время материалы дела рассматриваются в суде.

Другие подробности происшествия, в том числе информация о подозреваемом и состоянии пострадавшего после нападения, не приводятся.

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