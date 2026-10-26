В ОП РФ выступили за включение шахмат в уроки математики

Замглавы ОП Гриб: шахматы могут стать обязательной частью уроков математики

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил включить обязательные занятия по шахматам в школьные уроки математики. По его мнению, это поможет научить игре всех учеников и повысить интерес детей к ней, пишет РИА Новости.

Ранее в Минпросвещения сообщили РИА Новости, что сейчас шахматы преподают преимущественно во внеурочное время или в рамках дополнительного образования. При этом школы вправе включать такие занятия в часть учебной программы, которую формируют самостоятельно с участием образовательного сообщества.

Гриб также выступил с инициативой организовать Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам. Он считает, что победителям соревнования можно предоставлять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Ранее стало известно, что старую антенну нельзя просто выбросить в бытовой мусор.

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