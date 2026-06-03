Акинфеев проведет 24-й сезон за ЦСКА: главные вехи в карьере легендарного вратаря

40-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с клубом еще на один сезон. Легендарный вратарь уже 35 лет находится в системе ЦСКА, а во взрослом футболе проведет свой 24-й сезон. Акинфеев сыграл за клуб 818 матчей — число, которое сложно представить и осмыслить.

Портал «Подмосковье сегодня» вспоминает главные вехи в эпохи выдающегося футболиста.

Дебют в 16 лет

Игорь Акинфеев пришел в школу ЦСКА в 1991 году (еще Советский Союз не распался) и последовательно прошел в ней все ступени.

29 марта 2003 года Акинфеев, которому на тот момент еще не исполнилось 17 лет, сыграл в своем первом официальном матче. В Кубке РФПЛ против «Зенита» опытный Дмитрий Крамаренко пропустил два мяча в первом тайме, и в перерыве его заменил Акинфеев. Во многом благодаря юному вратарю счет больше не изменился.

Не заставил себя ждать и дебют в чемпионате России. ЦСКА прибыл в Самару на матч с «Крыльями Советов» без заболевшего основного голкипера Вениамина Мандрыкина. Валерий Газзаев доверил место в воротах Акинфееву, и после этой игры о юном вратаре заговорила вся футбольная Россия. ЦСКА победил всухую, а в концовке матча Акинфеев потащил пенальти от Андрея Каряки.

ЦСКА довел сезон 2003 года до золотых медалей. Акинфеев играл с Мандрыкиным попеременно, а в следующем году уже стал стопроцентно основным и остается в этом статусе до сих пор.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Вызов в сборную

В апреле 2024 года Акинфеев получил вызов в сборную России. Первый матч против Норвегии (2:3) он провел в возрасте 18 лет и 20 дней. До 2022 года голкипер оставался самым молодым дебютантом в истории сборной. Уже после отстранения России от официальных международных соревнований это достижение на пять дней перекрыл полузащитник Сергей Пиняев.

Вскоре Акинфеев стал основным и в сборной России, выиграв конкуренцию у Сергея Овчинникова и Вениамина Мандрыкина.

Победа в Кубке УЕФА

ЦСКА Газзаева был сильнейшей командой нулевых не только на внутренней арене. В евросезоне 2004/2005 армейцы играли на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА занял третье место в группе, а Акинфеев в шести матчах пропустил лишь пять мячей. Армейцы продолжили выступления в Кубке УЕФА, а Акинфеев продолжал блистать и в этом турнире — в девяти матчах ему смогли забить лишь трижды.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

В финале ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг» (3:1). О молодом вратаре заговорила вся Европа, начали появляться инсайды об интересе со стороны солидных европейских клубов, но в «трудовой книжке» Акинфеева так и осталась одна запись: ЦСКА.

Бронза Евро-2008

Сборная России под руководством Гуса Хиддинка по-прежнему остается лучшим вариантом национальной команды за всю современную историю. Команда завоевала бронзовые медали, порадовала яркой игрой и запоминающейся победой над Голландией.

Непобедимые тогда испанцы накидали в ворота Акинфеева семь мячей в двух матчах. Зато в трех других играх (Греция, Швеция, Голландия) соперники смогли забить россиянам лишь однажды.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Рекорды Дасаева и Яшина

Акинфеева уже давно сравнивают с величайшими вратарями в отечественной истории, но из-за разницы эпох любые сравнения будут условными, умозрительными. Но есть сухие цифры.

В октябре 2015-го в матче против сборной Черногории Акинфеев провел 230-й сухой матч в карьере и побил достижение Рената Дасаева. В 2017-м пал и рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей в чемпионате страны: у Акинфеева таких игр стало 161. А к настоящему времени голкипер догнал рекорд до феноменальных 263.

«Нога Бога»

На домашнем чемпионате мира в 2018-м сборная России добралась до четвертьфинала — лучший результат в современной истории. Самым эмоциональным моментом для российских болельщиков стала серия послематчевых пенальти в 1/8 финала против испанцев.

Тогда и родился мем «нога Бога» — недавно голкипер зарегистрировал его как товарный знак. Акинфеев уже заваливался в угол, но ногой сумел среагировать на удар Яго Аспаса, — спасение стало символом вратарской крутости.

Осенью того же года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной, но клубные приключения продолжаются.

Самый преданный футболист мира

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Еще в 2021 году издание Sport Bible назвало Акинфеева самым преданным игроком современного футбола. Тогда его ближайшим преследователем назывался Лионель Месси, но аргентинец уже успел покинуть «Барселону», поиграл в ПСЖ и уютно обосновался в американском «Интер Майами», а Акинфеев продолжает выступать за единственный в своей карьере клуб.