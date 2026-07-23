Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью журналисту RT Рику Санчесу заявил, что российское общество сейчас консолидировано как никогда. По его словам, в сложные времена страна всегда сплачивалась, и сегодняшняя ситуация не исключение.

Слуцкий отметил, что те, кто знаком с русской историей, подтвердят — в периоды испытаний Россия неизменно демонстрировала единство. Это, по его мнению, составляет суть многонационального народа страны. Сейчас, подчеркнул депутат, наступило время для работы, и это понимают все граждане.

В Европе же ситуация напоминает раскол. По словам Слуцкого, жители европейских стран с каждым днем все больше разочаровываются в своих лидерах. Политики Запада, подчеркнул депутат, собственными решениями подрывают собственный авторитет, что неизбежно ведет к кризису доверия внутри государств.

Ранее сообщалось, что Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко опасной провокацией.