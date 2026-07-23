Ураган с ветром под 40 метров в секунду снес крыши домов в Алтайском крае

Стихия обрушилась на Алтай с невиданной силой — шквалистый ветер, который разогнался до 40 метров в секунду, срывал крыши с домов как спичечные коробки. В двух селах объявлен режим чрезвычайной ситуации, а спасатели уже вторые сутки разбирают завалы из поваленных деревьев и обломков кровли. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Удар стихии пришелся на Краснощековский район — ветровая атака оставила без крова над головой сотни семей. По данным регионального управления МЧС, повреждены кровли 152 построек, в селах Краснощеково и Маралиха введен режим ЧС. Скорость ветра, по свидетельству очевидцев, превышала 40 метров в секунду — это почти ураган третьей категории, способный вырывать деревья с корнями и крушить легкие конструкции. На местах уже работает аэромобильная группировка главка МЧС, оснащенная беспилотниками для оперативной разведки с воздуха.

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