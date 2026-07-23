Диоксид серы в сухофруктах: названа неожиданная опасность кураги

Диоксид серы, или пищевая добавка Е220, десятилетиями используется для защиты фруктов, овощей и вина от порчи. Однако этот консервант может провоцировать приступы астмы, разъедать слизистую желудка и даже убивать полезную микрофлору кишечника. Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко в комментарии RuNews24.ru объяснил, кому стоит опасаться продуктов с этим веществом и как не превысить безопасную норму.

Диоксид серы — один из старейших консервантов в пищевой индустрии. Его используют для защиты от грибка, бактерий и окисления, активно применяют в производстве сухофруктов и вина. Однако, как отметил эксперт, у этой добавки есть серьезные побочные эффекты.

В 2022 году европейское агентство подтвердило, что диоксид серы опасен для астматиков: даже небольшое количество вещества может вызвать спазм бронхов и спровоцировать приступ. Кроме того, консервант раздражает слизистые желудка и двенадцатиперстной кишки, а при длительном употреблении способствует развитию язвы.

Особое внимание Борозденко обратил на поливитаминные комплексы. Некоторые из них содержат диоксид серы в высокой концентрации, что препятствует усвоению тиамина (витамина В1). Такой прием может быть не просто бесполезным, но и вредным, особенно при уже существующем дефиците этого витамина.

Еще один риск — дисбиоз кишечника. Механизм действия Е220 схож с обработкой сухофруктов: он подавляет рост бактерий, и в организме это может снижать количество полезной микрофлоры, в частности лактобактерий.

Безопасная суточная норма диоксида серы — 0,7 мг на 1 кг массы тела. В пересчете на продукты это примерно 0,5 кг кураги в день. При употреблении большего объема даже у здорового человека возможны нежелательные реакции: выброс гистамина вызывает расширение сосудов, зуд, покраснение кожи, отеки и нарушения сна. Важно помнить, что консервант содержится не только в сухофруктах, но и в винах, соках и других продуктах, поэтому суммарное потребление нужно контролировать.