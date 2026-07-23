В Одинцове продают «заряженную» монету за баснословную цену

В Одинцове появилось объявление о продаже американской долларовой монеты 2001 года за 1 млрд рублей. Продавец утверждает, что она «заряжена на многомиллионные прибыли». Нумизмат Виктор Молочников в беседе с REGIONS назвал это предложение либо мошенничеством, либо эпатажным способом привлечь внимание и предупредил: чудес в мире финансов не бывает.

Обычная долларовая монета 2001 года выпуска, по версии продавца из Одинцова, способна принести владельцу колоссальное состояние. Правда, механизм этого «заряда» в объявлении не раскрывается. Цена вопроса — 1 млрд рублей.

Коллекционер и нумизмат Виктор Молочников призвал относиться к таким предложениям с крайним скепсисом. Реальная рыночная стоимость стандартного экземпляра — максимум несколько сотен рублей, но никак не миллиарды. Редкость, сохранность и спрос — вот объективные критерии, на которые стоит ориентироваться. Упоминания об «энергетических зарядах», по словам эксперта, лежат в сфере мистики и не имеют экономического обоснования.

Подобные лоты, как правило, рассчитаны на тех, кто верит в «волшебную таблетку» для быстрого обогащения, но не обладает базовыми знаниями в финансах или нумизматике. Молочников подчеркнул: реальный успех требует либо труда, либо продуманной стратегии. «Заряженная» монета может принести владельцу лишь разочарование и потерю денег.