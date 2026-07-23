Пляж-ловушка: две женщины захлебнулись на глазах у отдыхающих

Компания из пяти человек вошла в воду, а справиться с коварным течением смогли лишь двое. Подросток и 40-летняя женщина захлебнулись у всех на глазах, еще одну отдыхающую сейчас откачивают врачи. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия разыгралась 22 июля на пляже Уэст-Мерси, графство Эссекс. Отдыхающие, загоравшие на берегу, стали свидетелями страшной картины: группа из пяти человек внезапно потеряла контроль над ситуацией в воде — мощное подводное течение подхватило их и понесло в открытое море. Очевидцы немедленно бросились звонить спасателям, но драгоценные минуты были упущены.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вытащили всех пятерых из ледяных волн, однако реанимировать 40-летнюю женщину и несовершеннолетнюю девушку не удалось — они скончались еще до приезда медиков. Третий член компании сейчас находится в больнице в критическом состоянии, врачи оценивают его шансы как минимальные. Двое остальных отделались испугом и уже пришли в себя.

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