Доброта свойственна детям с рождения: почему малыши готовы помогать интуитивно

Доброта и готовность сотрудничать могут появляться у детей раньше, чем первые моральные рассуждения, пишет Phys.org со ссылкой на исследование в Nature Human Behaviour и ведущего автора Елену Наву. Ученые из Лондонской школы экономики, Университета Ставангера и Университета Милан-Бикокка изучили, как социальное поведение развивается у детей от 3 до 10 лет.

В исследовании участвовали 537 детей. Одни должны были принимать решения быстро — за 10 секунд, а другие, наоборот, сначала ждали и размышляли. Затем дети играли в простые социальные игры: делились конфетами, вкладывали их в общий «банк», реагировали на честные и нечестные предложения, а также выбирали, говорить правду или лгать ради выгоды.

Оказалось, что у самых маленьких детей, особенно в возрасте 3–4 лет, быстрые решения часто были более просоциальными. Они охотнее сотрудничали, делились, помогали другим и вели себя честно, когда не успевали долго размышлять.

Соавтор работы Франческо Маргони считает, что основы доброты не сводятся только к воспитанию, самоконтролю и взрослой морали. Они уже присутствуют в первых интуитивных реакциях ребенка.

С возрастом эта «добрая интуиция» не исчезает. К 9–10 годам размышление начинает работать вместе с ней: дети уже не просто поступают хорошо спонтанно, а лучше понимают, почему такой выбор важен.