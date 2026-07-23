Как летучие мыши: ученые выяснили, что человек может освоить эхолокацию всего за 10 недель

Эхолокация кажется суперспособностью летучих мышей и китов, но люди тоже могут научиться ориентироваться с помощью отраженного от предметов звука. Исследование Даремского университета показало: за 10 недель тренировок и зрячие, и незрячие участники освоили эхолокацию с помощью щелчков языком и ртом, пишет PLOS One.

Позже часть той же научной группы изучила, как такая практика меняет мозг. В работе, опубликованной в Cerebral Cortex, ученые проанализировали зоны V1 и A1 — первичную зрительную и слуховую кору. Оказалось, что после обучения обе области стали чувствительнее к звуковым эхо-сигналам.

Особенно любопытно, что изменения заметили не только у незрячих, но и у зрячих людей. Это говорит о пластичности взрослого мозга: ему не обязательно годами компенсировать потерю одного чувства, чтобы начать использовать другое необычным образом.

Ученые считают, что изучение эхолокации еще многое может рассказать о том, как мозг объединяет информацию от разных органов чувств.