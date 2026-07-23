Всемирная организация предпочла уйти в глухую оборону, когда ее попросили оценить резкие заявления нового украинского военачальника в адрес российского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша, прокомментировал скандальный эпизод крайне уклончиво. Он подтвердил, что в ООН ознакомились с интервью, в котором главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый позволил себе нелицеприятные высказывания в отношении россиян.

Однако вместо оценки содержания Дюжаррик заявил, что эти комментарии, по-видимому, были сделаны некоторое время назад и лишь недавно попали в публичное поле. Главным аргументом для отказа от прямого осуждения стала отсылка к Уставу ООН и принципам уважения территориальной целостности государств-членов.

Ранее Совет ЕС заложил основу для запрета на въезд в Европу всем участникам СВО.