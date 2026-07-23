Во время зимней спячки сердце черного медведя может замедляться примерно с 55 ударов в минуту до 8–9, а дыхание — почти полностью прекращаться. При этом весной животное выходит из берлоги почти без потери мышечной и костной массы — именно эта способность заинтересовала ученых и международные космические агентства, пишет Space Daily.

Исследование команды Ойвинда Тойена из Университета Аляски в Фэрбанксе показало: медведи снижают обмен веществ примерно до 25% от нормы, хотя температура тела падает всего на 5–6 градусов. Для большинства млекопитающих это необычно: обычно замедление метаболизма сопровождается сильным охлаждением организма.

Еще важнее, что медведи месяцами почти не двигаются, но их организм не испытывает разрушительных изменений, характерных для человека при длительной неподвижности. У людей отсутствие движения и невесомость быстро приводят к потере мышечной и костной ткани. У медведей же работают механизмы сохранения белка, переработки кальция и особой гормональной регуляции.

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассматривает спячку медведей как удобную модель для изучения будущих дальних космических полетов: крупное млекопитающее может долго оставаться в состоянии сильного замедления обменных процессов и выживать без тяжелых последствий. Теоретически похожее состояние у экипажа на пути к Марсу могло бы снизить расход еды, воды и пространства на корабле.

Но пока это лишь направление исследований. Ни НАСА, ни ЕКА еще не вводили людей в состояние искусственной спячки, а первые реальные результаты таких исследований, вероятно, найдут применение в медицине.