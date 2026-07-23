Отказ от импорта и рабочие места: в Наро-Фоминске форелевая ферма наращивает мощности

В деревне Ястребово под Вереей рыбоводческое хозяйство «Национальные природные резервы» к концу лета увеличит производство форели вдвое — до 500 тонн в год. В перспективе предприятие планирует выйти на тысячу тонн. Ключевые факторы роста — модернизация систем водоснабжения и полный переход на отечественные корма, узнала редакция REGIONS .

Вода в бассейнах проходит многоступенчатую очистку: механическую фильтрацию, мощную аэрацию, озонирование и ультрафиолетовое облучение. Такая циркуляция позволяет практически не менять объем воды, обеспечивая экологическую безопасность процесса, отметил директор Никита Пучков.

Главным стратегическим шагом стал отказ от импортных компонентов. Предприятие перевело все линии на российские корма. Пучков подчеркнул, что рынок качественных кормов в стране сегодня развит колоссально, составы сбалансированы, и смысла оглядываться на зарубежных поставщиков больше нет. Это сделало бизнес устойчивым к санкциям и логистическим проблемам.

Хозяйство активно расширяет штат. Сейчас на двух корпусах трудятся четыре специалиста, в ближайшее время команда вырастет до 12 человек, а при выходе на 1000 тонн потребуется уже около 40 сотрудников.

Продукция распределяется по весовым категориям в зависимости от спроса. Рестораны получают порционную форель (150–300 г), другие хозяйства — рыбопосадочный материал (200–800 г), для платной рыбалки идет рыба до 1250 г, а в торговые сети и на переработку — крупная форель до 2,5 кг для стейков, фарша и потрошеной продукции.

Увеличение рабочих мест и технологическая независимость делают проект примером агропромышленной трансформации в Подмосковье. В Наро-Фоминском округе также работают несколько крупных фермерских хозяйств, включая совхоз «Головково», «Рота-Агро Благовещение», «Гринфилдс Агро» и «Архангельский».