От карася до белья: коммунальщики Истры составили топ самых диких находок в трубах

Сотрудники МУП «Истринский водоканал» обнаружили в канализационных сетях мертвого карася. Жители округа недоумевали, как рыба могла оказаться в трубах. Биолог Анастасия Короткова в беседе с REGIONS предположила, что улов просто смыли. Однако карась — далеко не самая странная находка коммунальщиков: в их коллекции есть кинескопы, игрушки, одежда и даже столовые приборы.

По словам биолога, серебряный карась — распространенная для Подмосковья рыба, но не для канализации. Заплыть в трубы самостоятельно она не могла, так что, скорее всего, кто-то избавился от неугодного улова именно таким способом.

Чтобы не гадать о состоянии подземных сетей, коммунальщики используют видеокамеру на 80-метровом кабеле — настоящий эндоскоп для коллекторов. С его помощью специалисты находят разрывы, провисы труб и засоры, видя все в режиме реального времени.

За годы работы в истринской канализации находили мягкие игрушки, кирпичи, одежду, нижнее белье, столовые приборы, запчасти от компьютера и даже овощи. Первое место в рейтинге самых удивительных находок занимает кинескоп от старого телевизора.

Администрация напоминает: в канализацию категорически нельзя смывать влажные салфетки, тряпки, средства гигиены, песок, строительный мусор, жир, масла, бытовую химию и кошачий наполнитель. Организациям, особенно автомойкам и производствам, необходимо устанавливать жироуловители — это требование, а не рекомендация. За засоры по вине юрлиц предусмотрены штрафы и возмещение ущерба. Канализация — не мусорное ведро, и бережное отношение к сетям поможет избежать аварий.