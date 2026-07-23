Миллионы россиян годами едят свеклу, горький шоколад и поливают салаты оливковым маслом, веря, что эти продукты прочищают артерии как ершик. Однако кардиолог и диетолог Ана Маргарида Пинто разбила эту надежду в пух и прах. Об этом сообщает Sapo.

Свекла, которую многие натирают в салаты и пьют в виде сока, горький шоколад с высоким содержанием какао и благородное оливковое масло не способны растворить уже сформировавшиеся атеросклеротические бляшки. Ни одно клиническое испытание не подтвердило, что какой-либо отдельный продукт обладает такой магической силой, подчеркнула специалистка.

Однако спешим успокоить поклонников здорового питания: эти продукты вовсе не бесполезны. Пинто отметила, что они прекрасно вписываются в сбалансированный рацион и снижают общие риски сердечно-сосудистых заболеваний, но исключительно в комплексе с другими привычками. Оливковое масло — ключевой элемент средиземноморской диеты, которую рекомендуют ведущие кардиологи мира, а флавоноиды какао действительно положительно влияют на эластичность сосудов.

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