Океан нагревается до критической отметки: климатолог предрек экстремальный Эль-Ниньо

Тихий океан превращается в гигантскую грелку — температура воды у берегов Южной Америки уже на четыре градуса выше нормы, а под поверхностью скрывается пятиградусный аномальный запас тепла. Эль-Ниньо выходит на экстремальный уровень, и последствия могут быть катастрофическими для всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Австралийский специалист Андреа Тащетто обнародовал пугающие данные: прогноз Бюро метеорологии Австралии фиксирует, что ключевой индекс Niño 3.4, измеряющий потепление в центральной части Тихого океана, вот-вот превысит три градуса. Это прямой критерий экстремального Эль-Ниньо — явления, которое уже сейчас ломает погодные устои планеты.

Ученый пояснил, что огромный запас тепла в подповерхностном слое океана работает как бомба замедленного действия: вода, поднимающаяся к поверхности, оказывается гораздо горячее обычного. У побережья Южной Америки температура моря уже бьет рекорды, превышая норму на три-четыре градуса.

Изменение ветровых потоков над Тихим океаном подливает масла в огонь — они усиливают нагрев воды, а над Индонезией стремительно сокращается облачность, что ведет к засухам и пожарам. Отрицательный индекс Южного колебания, зафиксированный метеорологами, говорит об ослаблении привычной атмосферной циркуляции, которая держала климат в относительном равновесии. Это означает, что экстремальная жара, наводнения и ураганы могут накрыть регионы, которые раньше считались защищенными от капризов природы.

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