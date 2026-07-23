Рекламный креатив обернулся политическим скандалом: в рекламе морепродуктов в Эстонии предложили «жарить лук» на гриле, но местные жители разглядели в этом грубый намек на русскоязычных. Буквально за часы постер разорвал интернет на части. Об этом сообщает РИА Новости.

Скандал разгорелся после появления наружной рекламы, на которой двое мужчин в футболках с украинскими флажками весело жарят лук на огне. Слоган гласит: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Казалось бы, безобидная пищевая эстетика, но в эстонском контексте слово «лук» («sibul») давно используется как пренебрежительное клише для обозначения русскоязычного населения, а выражение «жарить лук» в определенных кругах воспринимается как призыв к травле.

Пользователи соцсетей буквально взорвались гневом: авторов постера обвинили в сознательном разжигании межнациональной розни, а добавленные украинские флаги только подлили масла в огонь.

Ранее новый главком ВСУ Драпатый заявил, что Россия не имеет права на существование.