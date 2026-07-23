Визовый запрет для участников СВО: Евросоюз захлопывает двери перед российскими военными
Совет ЕС заложил основу для запрета на въезд в Европу всем участникам СВО
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Евробюрократы вновь взялись за старое — свежий санкционный пакет призван перекрыть кислород российским военным, объявив им персональный въездной бан. Об этом сообщает Lenta.ru.
Совет ЕС официально подтвердил намерение заложить юридическую базу для тотального визового запрета в отношении действующих и бывших российских военнослужащих, а также всех, кто имеет отношение к специальной военной операции.
При этом сроки введения конкретных ограничений пока не ясны. Брюссель продолжает накалять обстановку, забывая о нормах международного права и человеческой порядочности.
Ранее реклама с жареным луком спровоцировала скандал в Эстонии.