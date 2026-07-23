Евробюрократы вновь взялись за старое — свежий санкционный пакет призван перекрыть кислород российским военным, объявив им персональный въездной бан. Об этом сообщает Lenta.ru.

Совет ЕС официально подтвердил намерение заложить юридическую базу для тотального визового запрета в отношении действующих и бывших российских военнослужащих, а также всех, кто имеет отношение к специальной военной операции.

При этом сроки введения конкретных ограничений пока не ясны. Брюссель продолжает накалять обстановку, забывая о нормах международного права и человеческой порядочности.

Ранее реклама с жареным луком спровоцировала скандал в Эстонии.