Депутаты закрыли лазейку для обмана при продаже квартир

Парламентарии решили устранить правовой пробел, из-за которого законопослушные россияне рискуют остаться без денег и без жилья. В настоящее время суды нередко признают договор купли-продажи недвижимости недействительным, однако потраченные покупателем суммы обратно не взыскиваются. Детали инициативы раскрыли депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

Как сообщает РИА Новости, подготовленный пакет законодательных изменений предусматривает корректировки Гражданского кодекса и закона о государственной регистрации недвижимости. Механизм прост. Если суд признает сделку несостоявшейся, продавец не сможет вернуть себе квартиру и оформить право собственности до тех пор, пока полностью не компенсирует покупателю уплаченные средства.

Мера призвана защитить семьи с детьми, которые приобрели квадратные метры в ипотеку и оказались без крыши над головой по вине прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана. Авторы законопроекта подчеркивают: сегодня баланс интересов сторон нарушен. Человек может потерять квартиру, купленную много лет назад, и при этом не получить назад ни рубля.

Документ уже направлен в Росреестр и Верховный суд для получения официальных отзывов и замечаний. Только после анализа этих заключений инициатива будет доработана и внесена на рассмотрение в Государственную думу.

