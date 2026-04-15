«Атлетико» вышиб «Барсу», Сафонов спас ПСЖ: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились первые полуфиналисты. «Атлетико» и ПСЖ довели до победы серии с «Барселоной» и «Ливерпулем» соответственно.

«Барса» едва не устроила ремонтаду

«Барселона» проиграла в первом матче дома (0:2), но была полна решимости устроить реванш в Мадриде. Ламин Ямаль в шутку просил тренера «Атлетико» Диего Симеоне приставить к нему опекуна. Тот отвечал, что приставит четверых-шестерых.

Каталонцы быстро отыграли два мяча. Уже на четвертой минуте Ямаль наказал за ошибку защитника Клемана Лангле, а к середине тайма Ферран Торрес сравнял счет по сумме двух матчей. Казалось, «Атлетико» совсем поплыл: «матрасники» еле держались в защите и совсем ничего не создавали впереди. Но тут включился легенда клуба Антуан Гризманн, летом уезжающий в МЛС. Француз начал гениальным пасом атаку, которую прострела Маркоса Льоренте замкнул Адемола Лукман.

Фото: [ УЕФА ]

Хозяева воспряли духом, а у «Барселоны» к середине второго тайма стали заканчиваться силы. А на 79-й минуте подоспела очередная красная карточка для защитника «Барсы» — Эрика Гарсию после просмотра ВАР удалили за фол последней надежды. В прошлом матче в похожей ситуации удалился Пау Кубарси.

В самой концовке компенсированного времени только что вышедший на замену Рональд Араухо опасно пробил головой, но «Атлетико» выстоял и вышел в полуфинал.

«Барселона» в третий раз вылетела от «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. Все в бытность главным тренером мадридцев Симеоне и все в четвертьфиналах.

«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Совершенно уверенны в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — сказал Симеоне после матча.

Ключевые сейвы Сафонова

Фото: [ УЕФА ]

ПСЖ после домашней победы (2:0) начал на «Энфилде» несколько расслабленно и мог за это поплатиться, если бы не Матвей Сафонов. «Ливерпуль» много атаковал, и работы у российского вратаря хватало — шесть сэйвов, среди которых были очень непростые.

Парижане держались благодаря своему голкиперу, а в концовке обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле оформил дубль, а с ним и выход ПСЖ в полуфинал. Француз вообще любит забить англичанам, ровно треть его голов в Лиге чемпионов (8 из 24) — в ворота клубов АПЛ.

«Он совершил несколько решающих сейвов, например, спас ворота на 71-й минуте. Его удары кулаками из штрафной, иногда в довольно нетрадиционном стиле, оказались бесценными», — так оценило игру Сафонова французское издание RMC Sport.

За матч Сафонов получил от издания «семерку», такой же оценкой RMC Sport, а выше (9) было только у автора дубля Дембеле. А вот портал WhoScored оценил вклад Сафонова и Дембеле одинаково — оба получили высшие оценки 8,6.

Российский голкипер отыграл на ноль в третьем матче Лиги чемпионов подряд. В главном еврокубке у Матвея получается явно эффектнее, чем в Лиге 1.