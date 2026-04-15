Тренер Григорян предсказал скорое увольнение Челестини из ЦСКА

Российский тренер и эксперт на телевидении Александр Григорян на YouTube-канале «О, Родной футбол!» высказался о будущем главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Он уверен, что армейский клуб уволит швейцарского специалиста со своего поста.

Весной ЦСКА, несмотря на мощные кадровые вливания, проиграл четыре из шести матчей в РПЛ и выключился из борьбы за чемпионство. В 24-м туре армейцы уступили аутсайдеру турнира «Сочи» на своем поле (0:1).

«Со временем стало понятно, что Челестини — человек со своими комплексами, со своими амбициями и может ради своих амбиций забыть, что нужно для команды. Он сильно разочаровал. Чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены», — отметил Григорян.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что ЦСКА не будет увольнять Челестини до конца сезона из-за необходимости выплачивать огромную неустойку. А агент Тимур Гурцкая сказал, что в армейском клубе рассматривают на пост главного тренера кандидатуры Леонида Слуцкого и Марцела Лички.