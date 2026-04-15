«Аврора» рванула и встала: сигнал бедствия 7700 сорвал взлет во Владивостоке
Лайнер «Авроры» подал сигнал бедствия перед вылетом из Владивостока
Фото: [istockphoto.com/Dushlik]
В международном аэропорту Владивостока пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия с кодом 7700 и отказался от взлета, сообщает телеграм-канал SHOT.
Лайнер затормозил, не покидая пределов взлетно-посадочной полосы.
По имеющейся информации, данный сигнал обычно свидетельствует о нештатной или аварийной ситуации на борту воздушного судна. Официальные причины инцидента в настоящий момент не разглашаются.
