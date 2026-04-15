Три секрета, с помощью которых супермаркеты крадут деньги покупателей

Супермаркеты применяют целый арсенал приемов, чтобы посетители тратили больше: от акций вроде «только сегодня» или «3 по цене 2» до ярких ценников и фоновой музыки. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций».

Специалист выделил три группы маркетинговых уловок, которые побуждают покупателей расставаться с деньгами.

Первая категория — приемы, провоцирующие спонтанные покупки. Сюда относятся: ограниченные по времени предложения («только сегодня»), скидочные форматы («3 по цене 2»), а также мелкие товары вроде шоколадок и жевательной резинки на кассе. Кроме того, супермаркеты нередко стимулируют рост трат, предлагая продукты в больших «семейных» упаковках, отметил эксперт.

Вторая категория уловок направлена на то, чтобы удержать человека в магазине как можно дольше. По словам Смирнова, этому способствуют ненавязчивая спокойная музыка, аппетитные запахи свежей выпечки и кофе, а также дегустации. К этому же приему относится и планировка торгового зала: товары повседневного спроса — хлеб, яйца, молоко — часто выкладывают в дальней зоне от входа.

Третья категория — приемы, которые притупляют восприятие реальной цены. Эксперт перечислил: психологическая цена «999 рублей» вместо «1000 рублей», указание стоимости за 100 граммов (а не за килограмм) и использование броских, привлекающих внимание ценников.

В завершение Смирнов добавил, что розничные сети также активно задействуют программы лояльности, бонусы, баллы и специальные акции для держателей карт. Все эти инструменты, подчеркнул он, дополнительно мотивируют потребителей совершать незапланированные траты.

