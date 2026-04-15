Овечкин завершил сезон результативной передачей в матче с «Коламбусом»

Российский форвард ассистировал на победную шайбу Джейкобу Чикрану в большинстве. Овечкин провел на площадке 18:48 (больше всех среди нападающих «Вашингтона»), совершил четыре броска в створ и один силовой прием. Он мог отличиться и заброшенной шайбой, но в концовке матча не попал в пустые ворота.

«Вашингтон» не попал в плей-офф, поэтому матч с «Коламбусом» был для команды заключительным в сезоне. А для Овечкина может стать последним в карьере в НХЛ. У 40-летнего форварда истекает контракт с «Вашингтоном». Россиянин еще не озвучил своего окончательного решения по поводу продолжения карьеры.

«Вашингтон» до последних матчей боролся за попадание в плей-офф, но уступил место в борьбе за Кубок Стэнли «Филадельфия Флайерз», которые выиграли две последние игры регулярного чемпионата.