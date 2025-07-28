«Балтика» унизила «Спартак», Даку украл победу у «Зенита», Батраков вывел «Локо» в лидеры: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился второй тур. Единоличным лидером после двух туров стал «Локомотив».

Кошмарный день «Спартака»

«Спартак» принимал «Балтику», которая в первом туре сыграла вничью с «Динамо». Для команды Деяна Станковича все по шло не по плану уже с первых минут. В дебюте матча прямую красную карточку получил Антон Заболотный за грубый фол против Мингияна Бевеева.

«Спартак» в меньшинстве продержался первый тайм, но на 49-й минуте отличный удар Владислава Сауся вывел «Балтику вперед», а вскоре красно-белые остались вдевятером после второй желтой карточки Маркиньоса.

В концовке «Балтика» довела счет до крупного после благодаря голам Чинонсо Оффора и Николая Титкова. 3:0 — Андрей Талалаев впервые в карьере обыграл «Спартак».

«Зенит» потерял победу на последней минуте

Фото: [ ФК «Рубин» ]

«Зенит» гостил в Казани и после первого тайма вел в матче с «Рубином» 2:0. На 11-й минуте Андрей Мостовой, получивший место в старте, реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а на 36-й он ассистировал Матео Кассьерре.

В начале второго тайма Велдин Ходжа сократил счет после навеса Дмитрия Кабутова. «Рубин» на своем поле старался добиться положительного результата, но до последней минуты шансов забить больше было у «Зенита».

В межсезонье петербургский клуб хотел приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку — уже практически готовая сделка сорвалась. И вот албанец наказал «Зенит», на 90-й минуте ударом головой сравняв счет — 2:2.

«Локомотив» выходит в лидеры

Фото: [ РПЛ ]

Чемпион России «Краснодар» принимал на своем поле «Локомотив». Героем матча стал лучший молодой футболист России прошлого сезона Алексей Батраков. На 34-й минуте полузащитник «Локо» открыл счет с пенальти, а на 80-й закрепил преимущество своей команды с игры.

В компенсированное время «Краснодар» размочил счет благодаря голу Кобнана Дэвида. 2:1 — победа «Локомотива».

Железнодорожники оказались единственной командой, которая сумела победить в двух стартовых матчах. Таким образом, «Локо» возглавил турнирную таблицу РПЛ с шестью очками. Следующий матч лидер проведет на выезде с «Пари НН», причем волжане будут принимать соперника в Грозном.

Первая победа Карпина с «Динамо»

Фото: [ РПЛ ]

«Динамо» Валерия Карпина встречалось с бывшей командой главного тренера сборной России «Ростовом».

Судьбу матча решил единственный гол. Хуан Касерес выполнил диагональ, Виктор Мелехин упустил новичка «Динамо» Ивана Сергеева, и тот с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.

Карпин признал, что этот матч был особенным для него лично — но не для «Динамо». После матча Карпин и Джонатан Альба, с которым они вместе работали в «Ростове», несколько минут ходили по полю в обнимку.

Новые рекорды Дзюбы

Фото: [ РПЛ ]

«Акрон» неожиданно легко разобрался на выезде с «Сочи», забив четыре мяча в первом тайме. 4:0 — самая крупная победа тольяттинского клуба в РПЛ в истории.

Мячи забили Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев, Алекса Джурасович и Артем Дзюба, который отметился еще и результативным пасом. Это позволило обойти ему Дмитрия Лоськова по сумме голевых действий в чемпионатах России. Теперь у 36-летнего нападающего 256 (169+87) баллов. Он превзошел достижение бывшего полузащитника «Локомотива», у которого в лиге было 120 голов и 135 ассистов.

Кроме того, Дзюба сравнялся с Сергеем Семаком по количеству сезонов с забитыми мячами, теперь их у него, как и у главного тренера «Зенита», 19.

Другие матчи

«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН» (2:0), забив оба мяча в компенсированное время. Вначале Вадим Раков прошил Вадима Лукьянова практически с нулевого угла — арендованный у «Локомотива» вингер забил во втором матче подряд. Затем вратарь нижегородцев неудачно попытался обвести Фернандо Констанцу, самарец выбил мяч и забил в пустые ворота.

Фото: [ РПЛ ]

ЦСКА одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1). Причем повели в счете грозненцы — на 15-й минуте перешедший из «Оренбурга» Брайан Мансилья вывел команду вперед. Героем встречи стал защитник ЦСКА Данил Круговой, с разницей в минуту забивший два мяча в компенсированное к первому тайму время.

«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» разошлись миром ­— 1:1. На 49-й минуте «Динамо» вывел вперед Мохаммаджавад Хоссейннеджад, а у «Оренбурга» на 74-й забил Максим Савельев.