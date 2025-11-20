«Балтика» взорвала РПЛ в первом круге: пять главных героев Калининграда

В пятницу, 20 ноября, в РПЛ стартует второй круг. Главным открытием круга первого стала калининградская «Балтика», занимающая промежуточное пятое место в пяти очках от лидеров.

«Балтика» проиграла лишь один раз в чемпионате — обидное и в чем-то несправедливое поражение от ЦСКА в концовке матча. В 15 матчах калининградцы пропустили всего семь мячей — это лучший результат в лиге, для сравнения, у «Спартака» ровно в три раза больше. Напомним, речь идет о команде, которая в минувшем сезоне выступала именно в Первой лиге.

Основы команды, которая сейчас удивляет в РПЛ, закладывались еще тогда. Портал «Подмосковье сегодня» выделил пять футболистов «Балтики», внесший наиболее значительный вклад в успехи команды. Так вот, четверо из них выходили с «Балтикой» в РПЛ — Андрей Талалаев загодя начал сколачивать свою грозную банду.

Мингиян Бевеев

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Взлет крайнего защитника, которому 30 ноября исполнится 30 лет, наиболее удивительный. Футболист обратил на себя внимание в «Енисее» в сезоне 2021/22, после чего перешел в «Урал». В «Балтику» перебрался перед нынешним сезоном в качестве свободного агента, и уже спустя несколько месяцев дебютировал за сборную, став первым калмыком, сыгравшим за национальную команду России.

Уже во втором туре Бевеев стал одним из героев матча со «Спартаком». На 11-й минуте форвард красно-белых Антон Заболотный заработал на нем красную карточку, а в большинстве «Балтика» разнесла столичную команду — 3:0.

Один из самых ценных скиллов защитника — умение классно бросать ауты, прямо в центр штрафной соперника. Но и без этого Бевеев — быстрый, крайне неуступчивый защитник с большим объемом работы.

Максим Бориско

Фото: [ ФК «Балтика» ]

25-летний воспитанник краснодарского футбола в Калининграде уже больше шести лет, провел за «Балтику» более 100 матчей и вместе с командной дождался звездного часа. Валерий Карпин уже вызывал голкипера в сборную, пусть там он и не успел дебютировать.

В 15 матчах Бориско пропустил лишь семь мячей, а девять игр завершил на ноль — лидер РПЛ по этому показателю. Андрей Талалаев назвал вратаря лучшим игроком РПЛ.

«На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отраженных ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать», — сказал тренер «Балтики».

Владислав Саусь

Фото: [ ФК «Балтика» ]

22-летний уроженец Краснодарского края в свое время пробы в «Краснодар» не прошел и в итоге оказался в академии «Зенита». Играл за вторую команду петербургского клуба (с полугодовой арендой в «Шинник»), пока летом 2024 года его не выкупила «Балтика» за €150 тыс.

Вложение оказалось очень удачным. Уже сейчас Саусь — один из лучших правых полузащитников чемпионата. Скоростные качества футболиста позволяют ему успешно отрабатывать в обороне и активно подключаться в атаку. Кажется, что вызов в сборную не заставит себя долго ждать, а «Локомотив», ЦСКА и, да, «Краснодар» уже интересуются хавбеком.

Саусь реагирует спокойно. У него контракт с «Балтикой» до 2029 года, поэтому потенциальным покупателям придется разговаривать с клубом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,2 млн, и цена наверняка будет расти — с начала сезона она увеличилась более чем вдвое.

Максим Петров

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Уроженец подмосковной Балашихи получил футбольное образование в «Локомотиве», но железнодорожникам не пригодился и отправился по клубам Первой лиги — «Алания», «Нефтехимик».

В январе «Балтика» выкупила 24-летнего полузащитника у нижнекамцев за €250 тыс. и опять-таки не прогадала. Петров отвечает за созидательную работу в центре поля, исполняет большинство стандартов. На его счету четыре гола (второй бомбардир команды) и три ассиста. Также Петров — лидер «Балтики» по успешным обводкам (29) и фолам на себе (24).

2 ноября «Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0). Петров забил, отдал, но получил травму после жесткого контакта защитника грозненцев Усмана Ндонга.

Брайан Хиль

Фото: [ ФК «Балтика» ]

24-летний нападающий сборной Сальвадора обладает самым ценным для бомбардира качеством — оказываться в нужное время в нужном месте. На счету Хиля уже восемь голов. Больше в лиге только у Алексея Батракова из «Локомотива» (10).

В январе 2025 года «Балтика» заплатила за нападающего €1,5 млн колумбийскому клубу «Депортес Толима». Для калининградцев это серьезные траты. Но, к примеру, «Спартак» потратил €18,7 млн на Ливая Гарсию и €13 млн на Манфреда Угальде, а форварды красно-белых забили те же восемь мячей, но на двоих. Как говорится, почувствуйте разницу.