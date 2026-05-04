Профессор назвал главную цель по глюкозе для защиты сердца и мозга диабетиков

Приглашенный профессор венского университета имени Зигмунда Фрейда Эмиэль Воутерс, выступая на конференции по активному долголетию, заявил, что контроль уровня глюкозы в крови имеет критическое значение для людей с диабетом. В беседе с РИА Новости он пояснил, что колебания сахара напрямую связаны не только с состоянием сердечно-сосудистой системы, но и со здоровьем мозга.

По словам профессора, поддержание стабильного уровня глюкозы позволяет снизить риски тяжелых осложнений и сохранить качество жизни в пожилом возрасте. Он уточнил, что идеальным можно считать положение, при котором примерно 70–80% времени в течение суток показатели сахара остаются в пределах нормального диапазона. Именно такой режим, подчеркнул Воутерс, уменьшает угрозы для сердца, сосудов и когнитивных функций.

Специалист добавил, что для достижения этой цели могут использоваться системы непрерывного мониторинга глюкозы. Такие устройства помогают отслеживать уровень сахара круглосуточно и своевременно вносить коррективы в терапию.

В своем докладе на конференции профессор отдельно отметил, что контроль гликемии является одним из ключевых факторов здорового старения. Как уточняется в информации, Эмиэль Воутерс является также почетным профессором респираторной медицины Маастрихтского университета (Нидерланды).

