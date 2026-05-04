Врач предупредила, что самостоятельное вызывание рвоты при отравлении опасно для жизни

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова предупредила, что вызывать рвоту при отравлении можно только по рекомендации врача. В беседе с « Газетой.Ru » специалист объяснила, что самостоятельные попытки избавиться от содержимого желудка способны нанести серьезный вред здоровью и привести к опасным осложнениям.

Как пояснила Мельникова, первым риском является повреждение слизистой оболочки полости рта и пищевода. Соляная кислота, входящая в состав желудочного сока, агрессивно воздействует на ткани, провоцируя их раздражение и воспаление. По словам врача, это может дойти до развития эзофагита и образования язв.

Вторым последствием, по мнению специалиста, страдает зубная эмаль. При регулярном контакте с кислотой запускаются эрозивные процессы: эмаль истончается, повышается чувствительность зубов, растет риск кариеса, а сами зубы могут темнеть.

Третье серьезное осложнение, которое перечислила гастроэнтеролог, — нарушение водно-электролитного баланса. Организм вместе с рвотными массами теряет жидкость и ключевые микроэлементы, включая калий, натрий и хлор. Следствием этого, предупредила Мельникова, становятся обезвоживание, сбои в обмене веществ, ослабление иммунитета, а также нарушения работы сердечно-сосудистой системы, в том числе аритмии, брадикардия и снижение артериального давления.

Наиболее опасным осложнением врач назвала аспирацию содержимого желудка. В этом случае рвотные массы попадают в дыхательные пути, что может вызвать удушье, острую дыхательную недостаточность и в тяжелых случаях создать прямую угрозу жизни пациента.

Подводя итог, специалист подчеркнула, что самолечение при отравлении недопустимо. По ее словам, самостоятельные попытки вызвать рвоту представляют собой не безопасную меру помощи, а потенциальный фактор риска. Мельникова резюмировала, что правильная тактика при отравлении — как можно скорее обратиться за медицинской помощью и строго следовать рекомендациям врача.

