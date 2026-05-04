Вакцинация и осмотр после прогулки: ВОЗ опубликовала памятку по защите от клещевого энцефалита

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о мерах предосторожности, которые помогут защититься от укусов клещей. Специалисты рекомендовали проявлять осторожность при нахождении на открытом воздухе, в частности избегать высокой травы и густой растительности, а также стараться оставаться на открытых тропах, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

Кроме того, в ВОЗ посоветовали носить одежду с длинными рукавами и брюки, которые следует заправлять в носки. Для большей безопасности представители организации порекомендовали выбирать одежду светлых тонов и обязательно использовать репелленты от насекомых.

В офисе ВОЗ добавили, что после возвращения с прогулки на свежем воздухе важно тщательно осмотреть себя, детей и домашних животных на предмет наличия клещей. При обнаружении насекомого его необходимо немедленно удалить.

Особое внимание специалисты уделили тем, кто работает на открытом воздухе. Этой категории людей, как подчеркнули в организации, следует принимать дополнительные меры защиты. Также в ВОЗ посоветовали проконсультироваться с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

