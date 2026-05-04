До +25 градусов и ветер до 11 м/с: погода в столичном регионе на понедельник

На понедельник, 4 мая, жителям столичного региона синоптики прогнозируют переменную облачность и местами кратковременный дождь. Соответствующий прогноз был опубликован на официальном сайте Гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, в дневные часы в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +23 до +25 градусов. В ночное время ожидается похолодание до +13 градусов.

По Московской области, как уточнили специалисты, днем воздух прогреется до +20–25 градусов, тогда как ночью столбики термометров могут опуститься до отметки +10.

Ветер, по прогнозам, будет дуть с западного и юго-западного направлений, его скорость составит 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление в столичном регионе, по информации Гидрометцентра, установится на уровне 744–745 миллиметров ртутного столба.

