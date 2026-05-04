Врач рассказала о быстром способе успокоиться с помощью холода

Использование холода, включая погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках, может способствовать быстрому снижению уровня стресса и напряжения. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-психолог Екатерина Орлова.

По ее словам, такие методы связаны с активацией физиологических механизмов, которые рассматриваются рядом исследователей как способ экстренного снижения эмоционального возбуждения. В частности, холодовое воздействие на область лица может запускать нырятельный рефлекс, характерный для млекопитающих.

Отмечается, что этот рефлекс сопровождается активацией парасимпатической нервной системы, что приводит к замедлению сердечного ритма и снижению общего уровня физиологического возбуждения.

Специалист пояснила, что в результате происходит переключение организма в более спокойное состояние за счет снижения активности симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию стресса.

Также уточняется, что воздействие холода вызывает сужение сосудов и временное снижение уровня физиологического напряжения, что в совокупности может способствовать ощущению успокоения.

