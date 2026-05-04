Названы самые востребованные у российских работодателей иностранные языки

Компания SuperJob проанализировала базу вакансий для РИА Новости и выяснила, какие иностранные языки чаще всего требуют российские работодатели.

Согласно результатам исследования, среди всех вакансий, где необходимо знание языков, лидирует английский. На втором месте расположился китайский, который незначительно опережает немецкий, замыкающий тройку лидеров.

Четвертую строчку в рейтинге, как показал анализ, занимает французский язык, а пятую — испанский.

Отдельно специалисты SuperJob изучили вакансии для учителей иностранных языков и репетиторов. В этой категории также вне конкуренции оказался английский язык. Второе место, по данным исследования, принадлежит китайскому, третье — немецкому. В пятерку самых востребованных языков для преподавателей вошли также испанский и французский.

