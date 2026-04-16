«Бавария» перестреляла «Реал», «Арсенал» засушил игру со «Спортингом»: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились все полуфиналисты. К завоевавшим ранее путевки ПСЖ и «Атлетико» присоединились «Бавария» и «Арсенал», после первых матчей имевшие преимущество в один мяч.

В Мюнхене начали забивать с первой минуты

«Бавария» диктовала свои условия в первом матче в Мадриде (2:1), но «Реал» так просто не сломить. Уже в первом тайме мюнхенской встречи хозяева трижды оказались в роли догоняющих.

Прошло лишь 34 секунды, как Арда Гюлер перехватил передачу вышедшего вперед Мануэля Нойера и расчетливо пробил по пустым воротам. «Бавария» сравняла уже на шестой минуте, и снова не обошлось без ошибки вратаря. Украинец Андрей Лунин потерял ворота при розыгрыше углового, и Александр Павлович забил легкий гол.

Гюлер шикарно исполнил штрафной и снова вывел «Реал» вперед. «Бавария» ответила голом своего лучшего бомбардира Харри Кейна. А под занавес безумного первого тайма Джуд Беллингем, Винисиус и Килиан Мбаппе разыграли молниеносную комбинацию — мадридцы в третий раз сравняли счет по сумме двух встреч.

Вторая половина проходила поспокойнее, хотя ярких моментов также была достаточно. Дело шло к дополнительному времени, но «Реал» подвел Эдуардо Камавинга, получивший на 85-й минуте глупую красную карточку. Француз мешал сопернику быстро разыграть мяч и заработал второе предупреждение. И почти тут же последовало наказание. Луис Диас забил классным ударом. А уже в компенсированное время эффектную точку поставил Майкл Олисе — 4:3.

«Тяжелая получилась игра. Мы и знали, что с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов просто не будет. Ясно же, что у него особенная связь с этим турниром. Чтобы победить и из него выбить, нужно быть на самом высоком уровне», — констатировал после матча Харри Кейн.

«Бавария» в пятый раз за последние 10 лет вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Дважды на этой стадии дорогу преграждал «Реал». Теперь мюнхенцы справились с мадридцами чуть раньше и теперь выглядят едва ли не главными фаворитами турнира.

«Арсенал» вновь не позволил сопернику забить

«Арсенал» привычно засушил на игру. В двух матчах 1/8 финала «канониры» пропустили лишь один мяч, в четвертьфинале не позволили «Спортингу» забить ни одного. Для выхода в полуфинал лондонцам хватило одного гола Кая Хавертца в концовке лиссабонского матча.

«Арсенал» контролировал мяч, но в первом тайме повезло, когда Жени Катаму попал в штангу. После перерыва у лондонцев были моменты, Леандро Троссард ответил своим попаданием в каркас ворот, но матч так и завершился нулевой ничьей.

«Арсенал» второй год подряд прошел в полуфинал Лиги чемпионов — такое впервые в истории лондонского клуба.

«Моим главным посланием игрокам была благодарность. Я знаю, сколько усилий и самоотдачи они приложили. За этим стоит огромная работа, и мы добились того, чего никогда не случалось в истории нашего клуба», — сказал главный тренер «канониров» Микель Артета.

Наставник «Спортинга» Руй Боржеш также благодарил своих игроков: португальцы действительно провели сильный турнир, хорошо смотрелись и с «Арсеналом» — упрекнуть себя не в чем.

В полуфинале «Арсенал» сыграет с «Атлетико». Вторая пара выглядит еще более многообещающе — «Бавария» схлестнется с ПСЖ. Вот где у Матвея Сафонова точно будет немало работы.