Массовое отравление в Муроме: госпитализированы более 100 человек

В городе Муроме с 7 апреля зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, жертвами которой стали уже 580 местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональное правительство.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших — 249 несовершеннолетних. Медики оказали помощь 471 пациенту на дому, тогда как 109 человек были доставлены в стационары. На данный момент из больниц выписаны 48 выздоровевших.

Представители власти сообщили, что прививки против гепатита А получили 463 человека. В эпицентре вспышки круглосуточно дежурят 30 бригад скорой помощи, а в городских водопроводных сетях проводится постоянная дезинфекция. Жителям настоятельно рекомендовано употреблять и использовать в бытовых целях только кипяченую воду.

Напомним, 9 апреля появилась информация о массовом отравлении людей в Муроме. По предварительным данным, пострадавшие пили воду из местных родников. Роспотребнадзор начал расследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции, говорится в сообщении.

